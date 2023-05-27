Bursa'da Boğazköy Barajı'nda korkutan görüntü: Su yüzeyi siyaha büründü
Boğazköy Barajı'nda görenleri korkutan görüntüler oluştu. Bursa'nın İnegöl ilçesindeki barajın yüzeyi siyaha büründü. Yapılan incelemelerin ardından alınan numuneler, analiz için TÜBİTAK'a gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'na balık tutmaya giden vatandaşlar, kıyıdan başlayarak su üzerinde siyah tabaka oluştuğunu ve yayıldığını fark etti.
11 bin 187 hektarlık alanın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan barajdaki görüntüler, bölge halkında tedirginlik yarattı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gün boyu baraj çevresinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: DHA
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