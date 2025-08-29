Bursa’da çakarlı araçla havaya ateş açtı: 138 bin TL ceza kesildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyunda çakarlı araçla havaya ateş açan sürücüye ağır ceza verildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde meydana geldi. Çakarlı 06 ELS 359 plakalı otomobilin sürücüsü, tabancayla camdan dışarıya çıkarak defalarca havaya ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, aracı Alanyurt yolunda durdurdu. Araçta kurusıkı tabir edilen tabanca ele geçirilirken, üzerinde çakar tertibatı bulunduğu belirlendi.

Sürücü Dağıstan T.’ye (30) çakarlı araç kullanmaktan 138 bin 172 TL ceza kesildi. Araç sahibine de çakar takılmasına izin verdiği gerekçesiyle aynı miktarda ceza uygulandı. Çakar cihazına el konuldu, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi. Sürücünün ehliyetine de 1 ay süreyle el konuldu.