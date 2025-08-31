Bursa’da cam fabrikasında iş kazası! Taşıma bandına sıkışan işçi ağır yaralandı

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl’ün Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan bir cam fabrikasında yaşandı. İddiaya göre 21 yaşındaki Mossa A., çalıştığı sırada dengesini kaybederek taşıma bandına sıkıştı.

Kazayı fark eden diğer işçiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mossa A.’ya ilk müdahaleyi yaptı. İşçi, ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Mossa A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından fabrikada geniş çaplı inceleme başlatıldı. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş kazasının nasıl meydana geldiğini araştırmak için soruşturma başlattı.