Bursa'da can pazarı! İki otomobil birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Bursa'nın Kestel ilçesinde gece saatlerinde iki otomobilin şiddetli çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Ekiplerin yaralıları araçlardan çıkarmak ve hastaneye yetiştirmek için zamana karşı verdiği mücadele kameralar tarafından kaydedildi.
Kaza, Kestel ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Caddesi ile Ankarayolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta saat 23.50 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kurtuluş Caddesi üzerinden gelerek Ankarayolu Caddesi'ne katılan ve şehir merkezi yönüne dönmek isteyen İbrahim Bulut yönetimindeki 16 ADU plakalı otomobil, o sırada Ankarayolu Caddesi üzerinde merkez istikametine seyir halinde olan Muharrem Koyunoğlu idaresindeki 16 GN plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ağır maddi hasar oluştu. Kazada 16 GN plakalı araçta yolcu olarak bulunan Seda Koyunoğlu ile 16 ADU plakalı aracın sürücüsü İbrahim Bulut ve aynı araçtaki yolcular Süleyman Atar ile Gürsel Bal yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ve polis, yaralılara müdahale etmek için adeta zamanla yarıştı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.