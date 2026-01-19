Bursa'da can pazarı! İki otomobil birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ağır maddi hasar oluştu. Kazada 16 GN plakalı araçta yolcu olarak bulunan Seda Koyunoğlu ile 16 ADU plakalı aracın sürücüsü İbrahim Bulut ve aynı araçtaki yolcular Süleyman Atar ile Gürsel Bal yaralandı.