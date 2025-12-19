Bursa’da can pazarı! Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

Minibüsün alevlere teslim olduğu o kritik dakikalarda, olay yerinden tesadüfen geçmekte olan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (BUSKİ) ait bir vidanjör dikkat çekti. Durumu gören belediye personeli, hemen araçlarını durdurarak yangına müdahale etti.