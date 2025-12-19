Bursa’da can pazarı! Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü
Bursa’nın Mudanya ilçesinde yük taşıyan bir araçta başlayan yangın, trafiği birbirine kattı. Motor bölümünden parlayan alevler kısa sürede minibüsü sararken, sürücünün çaresiz kaldığı o anlarda yardıma koşan belediye ekipleri olası bir facianın önüne set çekti.
Olay, Bursa’nın sahil ilçesi Mudanya’da, trafiğin işlek olduğu noktalardan biri olan Tepedevrent mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, yük taşıma faaliyeti gerçekleştiren 16 JZ 822 plakalı minibüs, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Aracın motor aksamından dumanların yükseldiğini gören sürücü, saniyeler içinde parlayan alevlerle karşı karşıya kaldı.
Yangını fark eder etmez soğukkanlılığını koruyarak aracı yol kenarına çeken sürücü, durumu acil olarak itfaiye ekiplerine bildirdi.
Minibüsün alevlere teslim olduğu o kritik dakikalarda, olay yerinden tesadüfen geçmekte olan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (BUSKİ) ait bir vidanjör dikkat çekti. Durumu gören belediye personeli, hemen araçlarını durdurarak yangına müdahale etti.
İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar vidanjördeki suyu kullanan BUSKİ çalışanları, alevlerin çevreye ve ormanlık alana sıçramasını engelleyerek büyük bir tehlikeyi savuşturdu.
Kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, belediye personelinin baskıladığı yangını tamamen söndürdü. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından geriye sadece metal iskeleti kalan minibüs, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu olayda, şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmaması en büyük teselli oldu. Emniyet birimleri, aracı hurdaya çeviren yangının çıkış sebebini belirlemek üzere tahkikat başlattı.