Bursa'da çifte cinayet: Sokak ortasında eniştesine 8 kurşun sıktı, ardından eve gidip karısını öldürdü!
Bursa'da 36 yaşındaki inşaat işçisi İsmail M., dedikodu meselesi yüzünden önce 56 yaşındaki eniştesini, ardından 27 yaşındaki eşini silahla öldürdü. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından evinin çatısında suç aletiyle birlikte yakalandı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat işçisi olarak çalışan 36 yaşındaki İsmail M., iddiaya göre çevredeki dedikodular nedeniyle cinnet geçirdi.
Silahını yanına alan şahıs, ablasının eşi olan 56 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ı sokak ortasında hedef aldı. İsmail M., eniştesi Yılmaz'a peş peşe 8 el ateş ederek onu olay yerinde öldürdü.
Sokakta işlediği cinayetin hemen ardından evine yönelen şüpheli, bu kez 27 yaşındaki eşi Canan M.'nin karşısına çıktı. İsmail M., eniştesini öldürdüğü silahı eşine doğrultarak onu da vurarak hayatına son verdi.
Art arda yankılanan silah sesleri üzerine mahallede büyük bir panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine hızla jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, şüpheli İsmail M.'yi kendi evinin çatısında saklanırken cinayette kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, resmi ifadesi alınmak üzere Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Karakola sevki sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına seslenen İsmail M., cinayetlerin gerekçesiyle ilgili olarak "Namus meselesi, dosya namus meselesi" dedi.
Çifte cinayet şüphelisi inşaat işçisinin jandarmadaki yasal işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.