Bursa'da cinayet! 18 yaşındaki genç kız, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda, Mustafa B. (24) ile tartıştığı iddia edilen Gökçe Alkan (18) hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa'da cinayet! 18 yaşındaki genç kız, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
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Karacabey'de dün saat 22.00 sıralarında Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda, Mustafa B. (24) ile birlikte olduğu otomobilde tartışan Gökçe Alkan (18) öldürüldü. İddiaya göre ikili ormana otomobille gitti ve burada aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B.'nin yanındaki bıçakla Alkan'ın boğazını kestiği iddia edildi. Alkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

"TARTIŞTIĞIM KİŞİ ÖLDÜ" DEYİP YARDIM İSTEDİ

Olayın ardından Mustafa B., yaya olarak mahalleye geldi. Mahalle sakinlerine tartıştığı kişinin öldüğünü söyleyen şüphelinin, ilçe merkezine gitmek için de yardım istediği belirtildi.

Şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik bulunduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Gökçe Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alkan'ın cenazesi, otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri Mustafa B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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