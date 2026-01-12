Bursa'da dehşet anları: Kucağında çocuğuyla camiye sığındı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde aile içi tartışma kanlı bitti. Eşi tarafından başına şişeyle vurularak darp edilen bir kadın, küçük kızını da yanına alarak can havliyle yakındaki bir camiye kaçtı. Silah seslerinin yükseldiği olayda polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitedeki dairede yaşayan S.Y. ile eşi A.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
BAŞINA ŞİŞEYLE VURUP DARP ETTİ
Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü. İddiaya göre öfkeli koca A.Y., eline geçirdiği bir şişeyle eşi S.Y.'nin başına vurdu. Darp edilen kadın, yaşanan arbedenin ardından küçük yaştaki kız çocuğunu da yanına alarak evden kaçtı.
Korku dolu anlar yaşayan anne ve kızı, evlerinin yakınında bulunan Edebali Camii'ne sığındı.
Dehşet anları kadının evden kaçmasıyla son bulmadı. A.Y.'nin, eşi evden ayrıldığı sırada silahla evin içinde rastgele ateş ettiği öne sürüldü. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ve camiye sığınan S.Y., durumu derhal polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olaya kısa sürede müdahale etti. Ekipler, şüpheli A.Y.'yi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı.
Darp sonucu yaralanan S.Y.'ye ilk sağlık müdahalesi sığındığı camide yapıldı. Yaralı kadın daha sonra olay yerine gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anına dair görüntülerin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.