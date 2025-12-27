Bursa’da dehşet: Tartıştığı babasını bıçaklayan oğul gözaltına alındı
Bursa'da baba ve oğlu arasında gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sözlü tartışma, bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan babanın hayatta kalma mücadelesi sürüyor.
Olay, saat 01.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi 3’üncü Park Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki baba A.Ş. ile 22 yaşındaki oğlu Ö.Ş. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Sözlü olarak başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.Ş., babası A.Ş.’yi karın bölgesinden bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan babaya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. A.Ş., daha sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre babanın hayati tehlikesi devam ediyor.
Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olay yeri inceleme ekipleri ise evin içinde ve çevresinde detaylı delil çalışması gerçekleştirdi.
Babasını yaraladığı iddia edilen şüpheli Ö.Ş., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.