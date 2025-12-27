Bursa’da dehşet: Tartıştığı babasını bıçaklayan oğul gözaltına alındı

Bursa'da baba ve oğlu arasında gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sözlü tartışma, bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan babanın hayatta kalma mücadelesi sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Bursa’da dehşet: Tartıştığı babasını bıçaklayan oğul gözaltına alındı - Resim: 1

Olay, saat 01.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi 3’üncü Park Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. 

1 6
Bursa’da dehşet: Tartıştığı babasını bıçaklayan oğul gözaltına alındı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki baba A.Ş. ile 22 yaşındaki oğlu Ö.Ş. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

2 6
Bursa’da dehşet: Tartıştığı babasını bıçaklayan oğul gözaltına alındı - Resim: 3

Sözlü olarak başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.Ş., babası A.Ş.’yi karın bölgesinden bıçakladı.

3 6
Bursa’da dehşet: Tartıştığı babasını bıçaklayan oğul gözaltına alındı - Resim: 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan babaya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. A.Ş., daha sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre babanın hayati tehlikesi devam ediyor.

4 6
Bursa’da dehşet: Tartıştığı babasını bıçaklayan oğul gözaltına alındı - Resim: 5

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise evin içinde ve çevresinde detaylı delil çalışması gerçekleştirdi. 

5 6
Bursa’da dehşet: Tartıştığı babasını bıçaklayan oğul gözaltına alındı - Resim: 6

Babasını yaraladığı iddia edilen şüpheli Ö.Ş., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 6
bursa bıçaklı yaralama