Bursa’da doğal afet! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ev ve araçlar zarar gördü

Keles genelinde etkili olan ve hayatı durma noktasına getiren afet, üreticiyi de kara kara düşündürmeye başladı.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞDI: MAHALLE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Keles ilçesine bağlı Issızören Mahallesi’nde ceviz büyüklüğünde yağan dolu taneleri vatandaşlara büyük korku ve panik yaşattı. Yağışın şiddetiyle birlikte evlerin ve park halindeki araçların camları kırılma noktasına gelirken, mahalle sakinleri araçlarını ve hayvanlarını koruyabilmek için zamanla yarıştı. Kısa sürede yerleri tamamen kaplayan dolu, mahallede adeta kış aylarını andıran beyaz bir örtü oluşturdu. O anların vahameti ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

KİRAZ ÜRETİCİSİNE BÜYÜK DARBE: ÇİÇEKLER YERLE BİR OLDU

Afetin asıl yıkıcı etkisi ise tarım alanlarında ve meyve bahçelerinde kendisini gösterdi. Tam da çiçeklenme döneminde olan kiraz ağaçları, ceviz büyüklüğündeki dolunun darbesiyle büyük hasar aldı. Ağaçlardaki kiraz çiçeklerinin neredeyse tamamının yere döküldüğü gözlenirken, yetkililer birçok noktada kiraz üretiminin bu yıl da ciddi şekilde sekteye uğrayacağını ve büyük rekolte kayıpları yaşanacağını açıkladı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.