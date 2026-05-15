Bursa’da doğal afet! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ev ve araçlar zarar gördü

Bursa’nın Keles ilçesinde aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran dolu yağışı, hem günlük yaşamı felç etti hem de bölgenin en önemli geçim kaynağı olan tarım arazilerinde büyük bir yıkıma yol açtı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bursa’da doğal afet! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ev ve araçlar zarar gördü
Yayınlanma:

 Keles genelinde etkili olan ve hayatı durma noktasına getiren afet, üreticiyi de kara kara düşündürmeye başladı.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞDI: MAHALLE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Keles ilçesine bağlı Issızören Mahallesi’nde ceviz büyüklüğünde yağan dolu taneleri vatandaşlara büyük korku ve panik yaşattı. Yağışın şiddetiyle birlikte evlerin ve park halindeki araçların camları kırılma noktasına gelirken, mahalle sakinleri araçlarını ve hayvanlarını koruyabilmek için zamanla yarıştı. Kısa sürede yerleri tamamen kaplayan dolu, mahallede adeta kış aylarını andıran beyaz bir örtü oluşturdu. O anların vahameti ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

KİRAZ ÜRETİCİSİNE BÜYÜK DARBE: ÇİÇEKLER YERLE BİR OLDU

Afetin asıl yıkıcı etkisi ise tarım alanlarında ve meyve bahçelerinde kendisini gösterdi. Tam da çiçeklenme döneminde olan kiraz ağaçları, ceviz büyüklüğündeki dolunun darbesiyle büyük hasar aldı. Ağaçlardaki kiraz çiçeklerinin neredeyse tamamının yere döküldüğü gözlenirken, yetkililer birçok noktada kiraz üretiminin bu yıl da ciddi şekilde sekteye uğrayacağını ve büyük rekolte kayıpları yaşanacağını açıkladı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Son Dakika: Tokat-Çat kara yolunda heyelan!Son Dakika: Tokat-Çat kara yolunda heyelan!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa doğal afet
Günün Manşetleri
33 ilde yasa dışı bahis operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu
İBB’ye şafak operasyonu!
ABD'li komutan: Hürmüz Boğazı İran'ın elinde
Gizli odada kaçak cihazlar ele geçirildi
Sumud Filosu, Gazze için Marmaris'ten yola çıktı
Mavi Vatan’ın yeni muhafızı Karayel ilk kez görev başında
"Hazar geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz"
Son iki haftada 1187 kişi tutuklandı
Can kaybı 72 Bin 744’e yükseldi!
Çok Okunanlar
Altında sert düşüş dalgası! 15 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı Altında sert düşüş dalgası! 15 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı
Gazete manşetleri 15 Mayıs Cuma Gazete manşetleri 15 Mayıs Cuma
GSB 2 bin 610 personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları neler? GSB 2 bin 610 personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları neler?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
İBB’ye şafak operasyonu! İBB’ye şafak operasyonu!