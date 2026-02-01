Bursa'da dur ihtarına uymayan araçtan el bombası çıktı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan bir araç, kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bursa'da dur ihtarına uymayan araçtan el bombası çıktı
Yayınlanma:

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan bir araçta el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 17 ADE 596 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücünün “dur” ihtarına uymaması üzerine polis ekipleri ile araç arasında kovalamaca başladı.

Kovalamaca, 11 Eylül Bulvarı üzerinde son buldu. Ekipler tarafından önü kesilen araç, uyarı ateşi açılarak durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramalarda 1 savunma tipi el bombası ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olay yerine çağrılan bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından el bombası muhafaza altına alındı.

Araç, detaylı inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?Ekonomi
MKE sahasından mahalle arasına: Çocukların elindeki oyuncağı gören polis şoka girdiMKE sahasından mahalle arasına: Çocukların elindeki oyuncağı gören polis şoka girdiYurt
bursa
Günün Manşetleri
Cumhuriyet ‘bellek yitimi’ olarak hedefte
"Dünya bir saçmalıkla karşı karşıya"
Bursa'da polisi pizzacı kılığına girdi
Suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Bakan Bolat'tan iddialara yanıt geldi
Çağrı Taner, Enes Batur, Barış Murat Yağcı...
Mersin'de "yasa dışı bahis" operasyonu
Konut kredisinde 1. ve 2. el ayrımı kalktı
Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi!
Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Çok Okunanlar
1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Bugün benzin ne kadar oldu? Motorin ve LPG fiyatları Bugün benzin ne kadar oldu? Motorin ve LPG fiyatları
Attila Szalai’den Emre Belözoğlu'na gönderme Attila Szalai’den Emre Belözoğlu'na gönderme
İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 1 Şubat Cumartesi: Elektrikler ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 1 Şubat Cumartesi: Elektrikler ne zaman gelecek?
Beşiktaş Konyaspor maç özeti izle Beşiktaş Konyaspor maç özeti izle