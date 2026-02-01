Bursa'da dur ihtarına uymayan araçtan el bombası çıktı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan bir araçta el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 17 ADE 596 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücünün “dur” ihtarına uymaması üzerine polis ekipleri ile araç arasında kovalamaca başladı.

Kovalamaca, 11 Eylül Bulvarı üzerinde son buldu. Ekipler tarafından önü kesilen araç, uyarı ateşi açılarak durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramalarda 1 savunma tipi el bombası ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olay yerine çağrılan bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından el bombası muhafaza altına alındı.

Araç, detaylı inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.