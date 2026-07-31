Bursa'da ev yangını can aldı! İtfaiyenin kurtardığı babanın evlat acısı yürekleri dağladı!
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında, sağlık sorunları sebebiyle yürümekte zorlanan 55 yaşındaki Murat G. alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.
Maksem Mahallesi Pınarbaşı Caddesi Fırın Sokak üzerinde baba ve oğlunun birlikte yaşadığı evde, saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sokağın dar olması nedeniyle yangına müdahale etmekte büyük güçlük yaşadı. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevlerin arasından çıkarılan baba sağ olarak kurtarılırken, yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.
Ekiplerin evde yaptığı detaylı kontrolde, sağlık sorunları yüzünden yürümekte zorluk çektiği bilinen 55 yaşındaki Murat G. hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk incelemelerinde Murat G.'nin hayatını kaybettiği kesinleşti.
OĞLUNUN ÖLÜM HABERİNİ ALAN BABA YIKILDI
İtfaiye erlerinin mücadelesiyle yangından kurtulan baba, çalışmaların ardından oğlunun acı haberini aldı. Murat G.'nin yaşamını yitirdiğini öğrenen acılı baba olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Babanın mahalleyi saran feryatları o anlara tanıklık eden vatandaşların yüreğini burktu. Fenalaşan babaya ilk müdahale hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Murat G.'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini saptamak amacıyla başlattıkları soruşturmayı sürdürüyor.