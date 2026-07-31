Bursa'da ev yangını can aldı! İtfaiyenin kurtardığı babanın evlat acısı yürekleri dağladı!

Maksem Mahallesi Pınarbaşı Caddesi Fırın Sokak üzerinde baba ve oğlunun birlikte yaşadığı evde, saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.