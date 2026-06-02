Bursa'da evlat dehşeti: Kanlar içinde sokağa çıkıp yardım istedi!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İsmail S., tartıştığı annesi Ayşe S.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kendini yaralayarak sokaktaki bir taksinin camına kafa atan şüpheli, polis ekiplerince güçlükle hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa'da evlat dehşeti: Kanlar içinde sokağa çıkıp yardım istedi!
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Olay, saat 04.00 sıralarında İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ile oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. İsmail S., annesi Ayşe S.'yi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde evden çıkarak sokağa fırlayan kadın, feryat ederek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çığlıkları duyan mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadını Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ayşe S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KENDİNİ BIÇAKLAYIP TAKSİYE KAFA ATTI

Annesini bıçakladıktan sonra kendi bedenine de zarar veren İsmail S., sokakta park halindeki ticari bir taksinin camına kafa attı. Kendisine müdahale etmek isteyen polis ekiplerine bir süre direnen şüpheli, güçlükle etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk tedavisi yapılan şahıs, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin cinayetle ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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