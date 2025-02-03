Bursa’da fabrika yangını! Geri dönüşüm tesisinde başladı, tekstil fabrikasına sıçradı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki tekstil fabrikasına sıçradı. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa’da fabrika yangını! Geri dönüşüm tesisinde başladı, tekstil fabrikasına sıçradı
Yayınlanma:

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla büyüyerek yan taraftaki tekstil fabrikasına sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Vakıf Mahallesi Aksu Sokak’ta bulunan geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin hemen yanında yer alan tekstil fabrikasına da sıçradı. Yangını gören çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Polis ve sağlık ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

KENTİN DÖRT BİR YANINDAN GÖRÜLÜYOR

Yangın nedeniyle yükselen yoğun duman, Bursa’nın birçok noktasından görülüyor. Yetkililer, yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ege beşik gibi sallanıyor! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremlerin derinliğine işaret ettiEge beşik gibi sallanıyor! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremlerin derinliğine işaret ettiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

bursa yangın
Günün Manşetleri
2025 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Bursa’da “MERCEK-28” operasyonu düzenlendi
Ege’de sarsıntılar artıyor!
Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi
Vatan Partisi'nin yeni açılıma karşı imza kampanyasına yoğun destek
"Siz 22 bin lirayla yaşayabilir misiniz?"
Beşiktaş'tan son dakika Lemina açıklaması
Galatasaray'ın yeni transferi Morata, İstanbul'a geldi
Naci Görür'den deprem açıklaması
Çok Okunanlar
İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul ve Ankara’da kış şartları kapıda! Meteoroloji tarih verdi: İstanbul ve Ankara’da kış şartları kapıda!
Galatasaray açıkladı! Alvaro Morata'nın maliyeti ne? Galatasaray açıkladı! Alvaro Morata'nın maliyeti ne?
Bursa’da “MERCEK-28” operasyonu düzenlendi Bursa’da “MERCEK-28” operasyonu düzenlendi
Yunanistan'da Ege Denizindeki depremler için olağanüstü toplantı düzenlendi Yunanistan'da Ege Denizindeki depremler için olağanüstü toplantı düzenlendi