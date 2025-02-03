Bursa’da fabrika yangını! Geri dönüşüm tesisinde başladı, tekstil fabrikasına sıçradı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla büyüyerek yan taraftaki tekstil fabrikasına sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Vakıf Mahallesi Aksu Sokak’ta bulunan geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin hemen yanında yer alan tekstil fabrikasına da sıçradı. Yangını gören çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Polis ve sağlık ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

KENTİN DÖRT BİR YANINDAN GÖRÜLÜYOR

Yangın nedeniyle yükselen yoğun duman, Bursa’nın birçok noktasından görülüyor. Yetkililer, yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.