Bursa'da fabrikada yangın! Can kaybı yok

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ısı yalıtım fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Bursa'da fabrikada yangın! Can kaybı yok
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ısı yalıtım malzemesi üzerine faaliyet gösteren fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa süre içerisinde söndürüldü.

Bursa'da fabrikada yangın! Can kaybı yok - Resim : 1

Yangın, saat 05.00 sıralarında Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı İrfaniye Mahallesi’nde ısı yalıtım malzemeleri üzerine faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında can kaybı bulunmazken, fabrikada büyük hasar oluştu.


Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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