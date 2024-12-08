Bursa'da feci kaza! 2 otomobil kavşakta çarpıştı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yiğitler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Samet Y. idaresindeki 16 AUB 527 plakalı otomobil ile Mustafa A. yönetimindeki 16 ATS 271 plakalı lüks otomobil çarpıştı. Samet Y'nin kullandığı otomobil, çarpmanın şiddetiyle kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü Samet Y. araç içerisinde sıkıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Samet Y, çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Samet Y'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.