Bursa'da feci kaza! 2 otomobil kavşakta çarpıştı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. 2 otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 1 kişi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da feci kaza! 2 otomobil kavşakta çarpıştı
Yayınlanma:

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yiğitler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Samet Y. idaresindeki 16 AUB 527 plakalı otomobil ile Mustafa A. yönetimindeki 16 ATS 271 plakalı lüks otomobil çarpıştı. Samet Y'nin kullandığı otomobil, çarpmanın şiddetiyle kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü Samet Y. araç içerisinde sıkıştı.

Bursa'da feci kaza! 2 otomobil kavşakta çarpıştı - Resim : 1

Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da feci kaza! 2 otomobil kavşakta çarpıştı - Resim : 2

Samet Y, çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Samet Y'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Artvin'de heyelan felaketi! Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandıArtvin'de heyelan felaketi! Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

bursa trafik kazası
Günün Manşetleri
"Savaş bitmedi, şimdi başlıyor"
Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı arasında kritik görüşme
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
Artvin'de heyelan felaketi
Bodrum'u şiddetli sağanak vurdu
Suriye Silahlı Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama
Lavrov’dan kritik Suriye açıklamaları
Polonez işçilerinin kararlı yürüyüşü devam ediyor
Cumhuriyet Kadınları Derneği şiddete karşı medyayı uyardı
Trump’tan Suriye açıklaması
Çok Okunanlar
Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması
"Savaş bitmedi, şimdi başlıyor" "Savaş bitmedi, şimdi başlıyor"
Artvin'de heyelan felaketi Artvin'de heyelan felaketi
Ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti Ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti
Bodrum'u şiddetli sağanak vurdu Bodrum'u şiddetli sağanak vurdu