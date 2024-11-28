Bursa'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Hamitler Mahallesi 1. Saygı Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çağrı B. yönetimindeki 16 RS 405 plakalı otomobil ile Süleyman B. yönetimindeki 16 S 1759 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Feci kazada, yola devrilen minibüsteki fabrika işçilerinden Adnan E, Erhan S, Mustafa F, Ali Baki Y, Aydın F, Hacer Y. ve Hakan Y. ile Berat Y. hafif yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vardiya çıkışı evlerine gitmek üzere servis aracına bindikleri belirtilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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