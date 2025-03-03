Bursa’da feci kaza: İki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı!

Osmangazi’de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 5 kişi yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa’da feci kaza: İki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı!
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Emre C. idaresindeki 34 AUZ 64 plakalı otomobil ile Tuncay Y. yönetimindeki 16 ANJ 207 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul Yolu Caddesi’nde trafik bir süre aksadı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler Emre C. ve Tuncay Y. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Hamiye C., Ahmet R.K. ve Bekir Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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