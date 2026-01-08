Bursa'da feci kaza: Motosiklet çarpan otomobil AVM bahçesine uçtu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Bir motosikletin arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil, metrelerce savrularak yol kenarındaki alışveriş merkezinin bahçesine düştü.
Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl girişindeki köprülü kavşak çıkışında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Alanyurt istikametinden gelip Bursa yönüne dönüş yapan Ethem Z. (17) yönetimindeki 16 MB 9501 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Hakimiyeti kaybolan motosiklet, önünde seyreden Batuhan B. (28) idaresindeki 16 FY 299 plakalı otomobile arkadan çarptı.
PANİKLEYEN SÜRÜCÜ BAHÇEYE UÇTU
Çarpmanın etkisiyle panik yaşayan otomobil sürücüsü Batuhan B. aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, savrularak hemen yol kenarında bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesine uçtu.
Kazada hem motosiklet sürücüsü Ethem Z. hem de otomobil sürücüsü Batuhan B. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.