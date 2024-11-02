Bursa'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Önünde seyreden traktöre çarptıktan sonra karşı yönden gelen minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Yayınlanma:

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'den İznik Gölü istikametine seyir halinde olan 29 yaşındaki Ahmet Ü. idaresindeki 16 BIK 739 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden sürücüsü belirlenemeyen 77 ABF 976 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Bursa'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Resim : 1

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli daha sonra karşı yönden gelen 33 yaşındaki İ.K. idaresindeki 16 BCU 031 plakalı minibüse çarparak ağır yaralandı.

Ahmet Ü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bursa'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Resim : 2

Polis ekipleri, motosikletlinin çarpmasının ardından olay yerinden kaçan ve daha sonra yol kenarında bir iş yerine traktörü bırakıp kaçan sürücüsüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Instagram'dan yeni özellik! Merakla bekleniyorduInstagram'dan yeni özellik! Merakla bekleniyorduMedya

Kaynak: Anadolu Ajansı

trafik kazası bursa
Günün Manşetleri
Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı
Van'da kan donduran olay
Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı
İsrail ordusundan Lübnan'a 109 hava saldırısı
Hamas'tan ateşkes açıklaması
77 ilde zehir tacirlerine opersayon
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a görüş yasağı
50'si çocuk 84 kişi hayatını kaybetti
"Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalı"
Bakan Tunç’tan Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt
Çok Okunanlar
Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı
Eskişehir'de kar maskeli şüpheli 2 kişiyi silahla yaraladı Eskişehir'de kar maskeli şüpheli 2 kişiyi silahla yaraladı
Mustafa Varank kaza geçirdi! Mustafa Varank kaza geçirdi!
Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı
Hamas'tan ateşkes açıklaması Hamas'tan ateşkes açıklaması