Bursa'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'den İznik Gölü istikametine seyir halinde olan 29 yaşındaki Ahmet Ü. idaresindeki 16 BIK 739 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden sürücüsü belirlenemeyen 77 ABF 976 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli daha sonra karşı yönden gelen 33 yaşındaki İ.K. idaresindeki 16 BCU 031 plakalı minibüse çarparak ağır yaralandı.

Ahmet Ü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, motosikletlinin çarpmasının ardından olay yerinden kaçan ve daha sonra yol kenarında bir iş yerine traktörü bırakıp kaçan sürücüsüyü yakalamak için çalışma başlattı.