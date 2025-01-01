Bursa'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 48 yaşındaki Güven Çilesiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü öldü
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Orhangazi-Bursa kara yolunun Süpürgelik mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Güven Çilesiz yönetimindeki 16 BKS 972 plakalı motosikletle, 66 yaşındaki M.E.I. idaresindeki 16 VR 287 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından motosikletten savrulan Güven Çilesiz, ağır yaralandı.

Güven Çilesiz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çilesiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü M.E.I. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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