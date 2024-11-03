Bursa'da feci kaza! Yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bursa'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanan çevre yolunun Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şeref G. idaresindeki 46 AJS 600 plakalı yolcu otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı.

Kazada üzerinden kimlik çıkmayan kadın ağır yaralandı. Otobüstekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan kadın, Şehir Hastanesi'ne götürülürken yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.