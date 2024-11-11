Bursa'da feci motosiklet kazası
Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ahmet Türkel çevre yolu oldu.
Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Talha B. idaresindeki 16 BEM 487 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Savrulan motosikletteki Talha B. ile arkasındaki eşi 27 yaşındaki Zehra B. yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin kazayı yetkililere bildirmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zehra B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı