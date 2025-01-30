Bursa'da feci trafik kazası! İki tır çarpıştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Bursa-Ankara yolu Kulaca mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Süleyman Balantekin (48) idaresindeki 16 BFN 889 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Özbekistan uyruklu Kılıçhov Shoajalil yönetimindeki tıra çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle tırlarda yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralanan sürücüler ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Süleyman Balantekin, hastanede hayatını kaybetti, diğer sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı