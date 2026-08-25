Bursa'da fedakar hekimden örnek hareket! Kazayı görünce hastane duvarından atlayıp hayat kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan genç sürücünün yardımına, hastanenin bahçe duvarından atlayarak olay yerine koşan acil servis doktoru yetişti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bursa'da fedakar hekimden örnek hareket! Kazayı görünce hastane duvarından atlayıp hayat kurtardı
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 Doktor Mustafa Kıran’ın olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü sedyeyle acil servise taşınarak tedavi altına alındı.

DEMİR LEVHAYA ÇARPARAK YOLA SAVRULDU

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde, İnegöl Devlet Hastanesi yakınlarında gerçekleşti:

Kaza Anı: 18 yaşındaki Muhammed Eren Y. idaresindeki 16 CCB 965 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki demir yön levhasına çarparak devrildi.
Yaralanma: Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan genç sürücü yola savrularak yaralandı.

DOKTOR VAKİT KAYBETMEDEN DUVARDAN ATLADI

Kazayı haber alan İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi hekimlerinden Doktor Mustafa Kıran, saniyelerin kritik olduğu anlarda vakit kaybetmemek için hastanenin acil servis duvarından atlayarak caddeye fırladı:

Olay Yerinde İlk Müdahale: Yaralı sürücünün yanına hızla ulaşan Dr. Kıran, ilk tıbbi kontrol ve müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi.
Hastaneye Sevk: Çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin desteğiyle sedyeye alınan Muhammed Eren Y., acil servise taşınarak müşahade altına alındı.
Yaralı gencin hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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