Bursa’da FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 7 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada FETÖ’ye ait Gaybubet evlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası kararları bulunan 7 şüpheli hakkında operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

BURSA'DA FETÖ OPERASYONU

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yapılan aramalarda hakkında Konya Sulh Ceza Hâkimliği’nce yakalama kararı bulunan 1 şüpheli şahıs ise Gaybubet evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemlerinin devam ettiği, Başsavcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.