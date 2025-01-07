Bursa'da film gibi kovalamaca! Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtılar

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 zanlı, polisin "dur" ikazına uymayıp bulundukları araçla kaçtı. Polisin takip ettiği araç, yarım saati aşan kovalamanın ardından önce polis aracına daha sonra aydınlatma direğine çarparak durdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da film gibi kovalamaca! Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtılar
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde film sahneleri aratmayan bir olay meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında, içerisinde 3 erkek ve 1 kadının bulunduğu 43 ACB 995 plakalı SUV aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin "dur" ikazına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı.

Şehir merkezindeki kovalamanın ardından İstanbul-İzmir Otoyolu'na çıkan araç, yaklaşık 30 dakika sonra Bursa Otoyolu Kuzey Gişelerine yakın bir mevkide önce polis aracına daha sonra ise aydınlatma direğine çarparak durdu.

Bursa'da film gibi kovalamaca! Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtılar - Resim : 1

Kaza yapan araçtan çıkarak koşmaya başlayan şüpheliler, ekiplerce yol kenarında yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemler yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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