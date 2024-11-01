Bursa'da gece yangın paniği

Bursa'da gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. İnegöl'de iki katlı ahşap evde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da gece yangın paniği
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Büyük paniğe neden olan yangın, Hamidiye Mahallesi Barış Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde çıktı.

Elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa'da gece yangın paniği - Resim : 1

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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