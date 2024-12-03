Bursa'da gece yangın paniği

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı bir otelin çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın anında otelde müşteri bulunmadığı öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da gece yangın paniği
Yayınlanma:

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, gece saatlerinde, Çukurcaköy Mahallesi'ndeki 2 katlı otelin çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'da gece yangın paniği - Resim : 1

Dumanları fark eden görevliler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin bir saatlik müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü.

Bursa'da gece yangın paniği - Resim : 2

İşletmede hasar meydana gelirken, yangın anında otelde müşteri bulunmadığı öğrenildi.

Yangının nedeni araştırılıyor.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyorDoğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyorYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

bursa yangın
Günün Manşetleri
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor
Enflasyon rakamları açıklandı
32 şehirde DEAŞ operasyonu
Bir asker şehit oldu
76 şehirde dev Narkoçelik operasyonları
Denizli'de yolcu otobüsü tırla çarpıştı
Sağlık ve İmar Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler
Perinçek'ten Cumhurbaşkanına çağrı: Suriye'deki saldırıların arkasında 'İkinci İsrail' projesi var
Filistin'in için kritik görüşme
Aile hekimlerinden 5 günlük iş bırakma
Çok Okunanlar
Sağlık ve İmar Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler Sağlık ve İmar Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler
Akdeniz'de deprem! Akdeniz'de deprem!
Dışişleri’nden yeni atamalar: Görevler belli oldu! Dışişleri’nden yeni atamalar: Görevler belli oldu!
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Korkunç olay: Alzheimer hastası adam eşini öldürdü Korkunç olay: Alzheimer hastası adam eşini öldürdü