Bursa'da gelinini öldüren kadın kuyumcuda yakalandı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 2 yıl önce gelinini öldüren 46 yaşındaki G.Y., 15 ay cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik ile tahliye edilmişti. Ancak devam eden dava sonucunda "Kasten Öldürme" suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan G.Y., ilçeden kaçarak kent merkezine gitti. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Aranan kadın, bir kuyumcuda yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen G.Y., “Gelinimi yanlışlıkla tabancayla vurdum. 15 ay cezaevinde yattım, bir daha girerim. Buraya yakınımın düğününe gelmiştim” dedi.

İşlemleri tamamlanan zanlının yakalanma anı kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen G.Y., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.