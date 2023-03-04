Bursa'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Şehabettinpaşa Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi'nde boş vaziyetteki iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Bursa'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü pic.twitter.com/wV6tsLs8Y1— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 3, 2023
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