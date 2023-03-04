Bursa'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Şehabettinpaşa Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi'nde boş vaziyetteki iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da yangın çıkan iki katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bursa # yangın
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