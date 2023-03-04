Bursa'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.