Bursa'da inşaat faciası: Beton dökülürken çöken kalıpların altında kalan işçi kurtarılamadı

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Çataltepe Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir fabrika inşaatında beton dökümü işlemi gerçekleştirildiği sırada, iskele ve kalıplarda çökme yaşandı. O esnada çalışma alanında bulunan işçi Aslan Kurşun, yıkılan kalıpların ve üzerine dökülen beton harcının altında kaldı.

EKİPLER ZAMANA KARŞI YARIŞTI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan AFAD ve itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan işçiye ulaşmak için ortak bir çalışma yürüttü.

Yapılan müdahaleler sonucu Aslan Kurşun bulunduğu yerden çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aslan Kurşun'un cansız bedeni, Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.