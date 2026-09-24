Bursa'da inşaat işçileri ile müteahhit birbirine girdi: 8 kişi hastanelik oldu
İnegöl'ün Cerrah Mahallesi'nde bir müteahhit ile inşaat işçileri arasında para meselesi yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
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Olay, saat 15.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre müteahhit ile inşaat işçileri, alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ, 20 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ
Sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü ve yaklaşık 20 kişi olaya karıştı. Taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevrede bulunanlar kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Darp sonucu yaralanan 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.