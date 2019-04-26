banner1005
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Bursa'da iplik boyama fabrikasında patlama: İsmail Kasap, Ferhat Göral ve Şura Şensoy hayatını kaybetti

Bursa Yıldırım'da sanayi sitesindeki sentetik iplik boyama fabrikasında patlama meydana geldi. Çıkan yangında 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Yaralılardan İsmail Kasap, Ferhat Göral ve Şura Şensoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer işçiler Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi

Bursa'da iplik boyama fabrikasında patlama: İsmail Kasap, Ferhat Göral ve Şura Şensoy hayatını kaybetti

Bursa'da Otosansit'te polyester iplik üretilen atölyede patlama oldu, ardından yangın çıktı.

Olay, saat 15.10'da, merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada önce büyük bir patlama sesi duyuldu, ardından dört bir yanı alevler sardı. İlk belirlemelelere göre 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ile arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 

Yangın büyümeden ekipler tarafından söndürüldü. Yaralı işçilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ancak 3 işçi kurtarılamadı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Yaralılardan İsmail Kasap, Ferhat Göral ve Şura Şensoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri süren diğer işçiler Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.





Etiketler; #bursa #Otosansit Sanayi Sitesi #fabrika #patlama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.