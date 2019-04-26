Bursa Yıldırım'da sanayi sitesindeki sentetik iplik boyama fabrikasında patlama meydana geldi. Çıkan yangında 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Yaralılardan İsmail Kasap, Ferhat Göral ve Şura Şensoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer işçiler Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi

Bursa'da Otosansit'te polyester iplik üretilen atölyede patlama oldu, ardından yangın çıktı.



Olay, saat 15.10'da, merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında meydana geldi.



Fabrikada önce büyük bir patlama sesi duyuldu, ardından dört bir yanı alevler sardı. İlk belirlemelelere göre 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.



Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ile arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.



Yangın büyümeden ekipler tarafından söndürüldü. Yaralı işçilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ancak 3 işçi kurtarılamadı.



Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.



Yaralılardan İsmail Kasap, Ferhat Göral ve Şura Şensoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Tedavileri süren diğer işçiler Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.











