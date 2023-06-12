Bursa'da işçi servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde işçi servisiyle otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

11 Eylül Bulvarı Veysel Karani Mahallesi'nde Tamer G. idaresindeki servis minibüsü, karşı şeride geçerek Volkan K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada işçi servisindeki Sibel Demir yaşamını yitirdi, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden Leman Öztürk de buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, KGYS kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün karşı şeride geçtiği, otomobile çarptıktan sonra yoldan çıktığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bursa # bursa # kaza

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