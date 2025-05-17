Bursa’da kaçak kazıda göçük: Bir kişi can verdi

Olay, akşam saatlerinde Elmalı Mahallesi kırsalında meydana geldi. İddiaya göre İ.Y. (38), A.Ç., E.U. ve M.S., define aramak amacıyla kaçak kazı yaparken toprak kayması yaşandı. Göçük sırasında A.Ç., E.U. ve M.S. kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, İ.Y. toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan İ.Y.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İ.Y.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.