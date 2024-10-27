Bursa'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kadın cinayeti meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak oldu.

Edinilen biligiye göre, Atilla Ç. boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ç'ye evden çıkarken tabancayla ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Yasemin Ç. ise yere yığıldı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Yasemin Ç, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.