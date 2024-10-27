Bursa'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kadın cinayeti meydana geldi. Boşanma aşamasındaki kocası Atilla Ç. tarafından silahla vurulan diş doktoru Yasemin Ç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
Yayınlanma:

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kadın cinayeti meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak oldu.

Edinilen biligiye göre, Atilla Ç. boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ç'ye evden çıkarken tabancayla ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Yasemin Ç. ise yere yığıldı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü - Resim : 1

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Yasemin Ç, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Karnından 9,5 kilogramlık tömür çıkarıldıKarnından 9,5 kilogramlık tömür çıkarıldıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

bursa kadın cinayeti
Günün Manşetleri
Tel Aviv'de kamyonla ezme eylemi
15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama
TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı
522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldı
Ankara'da katliam gibi kaza
El Clasico'da kazanan Barcelona
500 milyonluk bahis operasyonu
Elektrik kesintisi saatler sürecek
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek Elektrik kesintisi saatler sürecek
Ankara'da katliam gibi kaza Ankara'da katliam gibi kaza
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı
İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama
TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme