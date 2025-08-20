Bursa'da kahreden olay! Genç adamın başı çekyat altında sıkıştı, hayatını kaybetti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 23 yaşındaki Mehmet Sargın, sabah saatlerinde babası tarafından başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa'da kahreden olay! Genç adamın başı çekyat altında sıkıştı, hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Gece işlettiği kıraathaneyi kapattıktan sonra eve dönen Mehmet Sargın’dan sabah haber alınamadı. Babası Yusuf Sargın, oğlunu uyandırmak için alt kata indiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Mehmet’in başı çekyatın altına sıkışmış ve hareketsiz halde olduğu görüldü.

Baba durumu hemen 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralı olduğu tespit edilen Mehmet Sargın’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

FIFA ve UEFA’ya mektup: Sahalardan men edilmesi istendiFIFA ve UEFA’ya mektup: Sahalardan men edilmesi istendiSpor
Cezaevinde büyük skandal: Polis, yanlışlıkla salınan mahkumu arıyorCezaevinde büyük skandal: Polis, yanlışlıkla salınan mahkumu arıyorDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa
Günün Manşetleri
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı
Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Bakan Tekin'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
“Azerbaycan gazı Suriye’nin karanlığını aydınlatacak”
Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı
Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti
Çok Okunanlar
21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı! 21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı!
İşte bankaların kazandırdığı tutarlar! İşte bankaların kazandırdığı tutarlar!
Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları yükselişte mi?