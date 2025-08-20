Bursa'da kahreden olay! Genç adamın başı çekyat altında sıkıştı, hayatını kaybetti

Gece işlettiği kıraathaneyi kapattıktan sonra eve dönen Mehmet Sargın’dan sabah haber alınamadı. Babası Yusuf Sargın, oğlunu uyandırmak için alt kata indiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Mehmet’in başı çekyatın altına sıkışmış ve hareketsiz halde olduğu görüldü.

Baba durumu hemen 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralı olduğu tespit edilen Mehmet Sargın’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürüyor.