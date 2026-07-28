Bursa'da kahreden olay! Kayıp 2 yaşındaki Kadir havuzda ölü bulundu

Sitede ikamet eden Acil Servis Uzmanı Timur Saraç, havuzdan çıkarılan çocuğa ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Bu esnada çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durum bildirildi. İhbar üzerine hızla bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, küçük çocuğun duran kalbini çalıştırmak için olay yerinde kalp masajı uyguladı.