Bursa'da kahreden olay! Kayıp 2 yaşındaki Kadir havuzda ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolduktan bir saat sonra site havuzunda hareketsiz bulunan 2 yaşındaki Kadir Tohum, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan anne Şahade Tohum'un hastane koridorundaki çaresiz feryatları yürekleri sızlattı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 197. Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Ailesiyle birlikte sitede bulunan 2 yaşındaki Kadir Tohum, bulunduğu alanda aniden gözden kayboldu.
Çocuğun ortada olmadığını fark eden ailesi ve yakın çevresi, vakit kaybetmeden site içerisinde arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir saat süren telaşlı arayışın sonucunda küçük çocuk, sitenin yüzme havuzunda hareketsiz bir şekilde tespit edildi.
Sitede ikamet eden Acil Servis Uzmanı Timur Saraç, havuzdan çıkarılan çocuğa ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Bu esnada çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durum bildirildi. İhbar üzerine hızla bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, küçük çocuğun duran kalbini çalıştırmak için olay yerinde kalp masajı uyguladı.
Kalp masajının ardından ambulansa alınan Kadir Tohum, İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan küçük çocuk, acil serviste görevli doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Küçük Kadir’in hastaneden gelen vefat haberi, annesi Şahade ve babası Mehmet Tohum'u derin bir üzüntüye boğdu. Acı kaybın ardından sinir krizi geçiren Şahade Tohum, hastanenin müdahale odasının girişinde gözyaşlarına hakim olamayarak, "Kadir çık annem oradan" diye feryat etti.
Meydana gelen vefat olayının ardından adli süreç başlatıldı. 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, cumhuriyet savcısının hastanedeki incelemelerini tamamlamasının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı yürütmeye devam ediyor.