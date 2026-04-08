Bursa’da kan donduran olay: Baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir baba ve oğlu yaşamını yitirdi, ailenin diğer oğlu ise yaralandı. Çifte cinayetin faili olduğu belirlenen şüpheli Mutlu B., jandarma ekiplerince gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Narlıca Mahallesi'nde taraflar arasında başlayan tartışma, büyüyerek yerini silahlı kavgaya bırakıyor. İddialara göre, yükselen tansiyonun ardından şüpheli Mutlu B., Zeki Yıldız ile oğulları Semih ve Melih Yıldız'a silahla ateş açtı. Gerçekleştirilen saldırı sonucunda baba Zeki Yıldız ve oğlu Semih Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Kurşunların hedefi olan ailenin diğer oğlu Melih Yıldız ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Meydana gelen ölümcül kavganın ardından kaçma girişiminde bulunmayan şüpheli, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kendi evinde yakalanarak gözaltına alınıyor. Karakola götürülen Mutlu B., buradaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan silahlı kavga ve çifte cinayetle ilgili başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.