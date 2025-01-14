Bursa'da kan donduran olay! Cami tuvaletinde ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Cuma Mahallesi'ndeki İshakpaşa Camisi tuvaletinde bir kişinin cesedi bulundu.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği yer Cuma Mahallesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar, İshakpaşa Camisi tuvaletinde yerde hareketsiz yatan birini gördü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Ö. (68) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Hasan Ö'nün cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı