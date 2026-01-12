Bursa'da kan donduran olay: Eşini vurmadan dakikalar önce paylaştı: "Kurt darlandı, son turuna çıktı"

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla ağır yaralayan şahsın, olaydan hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra teslim olan zanlının emniyetteki ilk ifadesi ise dikkat çekti.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı bir binanın üst katındaki dairede yaşayan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 30 yaşındaki A.Y., yanında bulundurduğu tabancayla 21 yaşındaki eşi Tuğçe Y.'ye ateş etti.

OLAY ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Saldırgan A.Y.'nin, eşini vurmadan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım soruşturma dosyasına girdi. Şüphelinin, olay öncesinde paylaştığı mesajda "Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla yere yığılan genç kadın için çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan bir çocuk annesi Tuğçe Y., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil olarak ameliyata alınan kadının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"DEFALARCA ALDATILDIM"

Olay yerinden kaçan şüpheli A.Y., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden zanlının, eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde, saldırıyı bu sebeple gerçekleştirdiğini öne sürerek "Defalarca aldatıldım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa boşanma aşaması silahlı saldırı
