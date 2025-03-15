Bursa'da kan donduran olay: Kadını benzinle yakmaya çalıştı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını sokakta benzinle yakmaya çalışan kişi, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa'da kan donduran olay: Kadını benzinle yakmaya çalıştı!
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Nalbantoğlu Mahallesi, dün akşam saatlerinde yaşanan korkunç bir olayla sarsıldı. İddiaya göre, B.O. adlı kişi, bir süre önce ilişkiyi sonlandırdığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği kadını, sokakta tartıştıktan sonra benzin dökerek yakmaya çalıştı. 

 Mahalleli, durumu fark eder etmez hemen polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler hızla olay yerine ulaşarak, olası bir faciaya engel oldu.

B.O., mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından hızla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki sorgusunda olayla ilgili ifade verirken, kadının ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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