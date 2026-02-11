Bursa'da kan donduran olay! Yüzme bahanesiyle 5 yaşındaki oğlunu denize atıp öldürdü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir anne, yüzmek bahanesiyle götürdüğü 5 yaşındaki oğlunu denize atarak ölümüne sebep oldu. Olayın ardından gözaltına alınan annenin emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Yat Limanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki S. Güçlü, 5 yaşındaki oğlu Muhammed Baran Güçlü ile birlikte sahile geldi. İddiaya göre anne, elinden tuttuğu küçük çocuğunu denize attıktan sonra kendisi de suya atladı. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıkan kadın, çocuğunu sudan çıkaramadı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu denizden çıkarılan 5 yaşındaki Muhammed Baran Güçlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan anne S. Güçlü'nün ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı. Yüzmek istedik, sonra ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de atladım. Daha sonra kıyıya çıktım, çocuğu çıkaramadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Anne hakkında "kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.