Bursa’da kaybolan 2 kız çocuğu bulundu

İki gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 13 yaşındaki İdil Durgut ile dört gün önce kaybolan 14 yaşındaki Çisem Su Çiçek, Yıldırım ilçesinin Yıldırım Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından tespit edildi. Çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Konu ile ilgili olarak Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "16.11.2024 günü evden ayrılmış olan ve aileleri tarafından kayıp müracaatları bulunan İdil Durgut ve Çisem Su Çiçek isimli çocuklar, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde 18.11.2024 günü sağ salim bulunmuşlardır. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.