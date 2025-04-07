Bursa'da kaybolmuştu, gece evine döndü!

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Çöreler Mahallesi’nde kaybolan Yusuf İliçek’ten (65) gelen sevindirici haber gece saatlerinde geldi. Dünden bu yana kendisinden haber alınamayan İliçek, evine kendi başına döndü. Ailesi tarafından fark edilen yaşlı adamın, konuşmakta güçlük çektiği ve yorgun olduğu belirtildi.

Yorgun ve bitkin olduğu görülen Yusuf İliçek, tedbir amacıyla sağlık ekipleri tarafından Orhaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk kontrollerinin ardından durumunun iyi olduğu bildirildi.

AFAD KOORDİNESİNDE GENİŞ ARAMA BAŞLATILMIŞTI

İliçek’in sabah saatlerinde evden ayrılmasının ardından bir daha geri dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, AFAD koordinasyonunda bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ANDA Arama Kurtarma, AKUT, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG) ekipleri katıldı. Zorlu arazi şartlarında süren çalışmalarda herhangi bir iz bulunamazken, gece saatlerinde İliçek’in eve dönmesiyle ekipler çalışmalarını sonlandırdı.