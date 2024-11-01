Bursa'da kazı sırasında bulunan herkesi şok etti!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Olukman Mahallesi'nde, ev gideri için iş makinesiyle yapılan kazı sırasında bir top mermisi bulundu. Saat 18.00 sıralarında yapılan kazıda mermiyi fark eden mahalle muhtarı Yıldıray Mutlu, durumu hemen İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemlerini alan ekipler, çevreyi koruma altına aldı ve incelemeye başladı.