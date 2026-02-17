Bursa'da korku dolu anlar: 17 yaşındaki genç ablasını bıçakla rehin aldı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen 17 yaşındaki genç, ablasını bıçakla rehin aldı. Polis ekipleri koçbaşıyla kapıyı kırarak kadını kurtarırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi Defne Sokak'ta bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ö.S., henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı evde yaşadığı ablası L.S.'yi bıçak zoruyla rehin aldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Apartmandan gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri, Ö.S.'yi eyleminden vazgeçirmek için yoğun çaba harcadı. Yapılan ikna çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine ekipler, dairenin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi.

Eve giren polisler, abla L.S.'yi sağ salim kurtarmayı başardı. Operasyon sırasında kendisini evin tuvaletine kilitleyen Ö.S. ise ekiplerin uzun süren uğraşları sonucunda ikna edilerek dışarı çıkarıldı.

Etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan genç, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

bursa rehin
