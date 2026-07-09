Bursa'da korku dolu anlar! Lavabo giderine dökülen kimyasal madde patladı

Bursa'da Ulu Cami yakınlarındaki bir işhanında tıkanan lavabo giderini açmak amacıyla kullanılan kostik maddesinin aniden patlaması sonucu iki kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa'da korku dolu anlar! Lavabo giderine dökülen kimyasal madde patladı
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Bursa'da Ulu Cami çevresinde bulunan bir işhanında gider tıkanıklığını gidermek amacıyla yapılan işlem kazayla sonuçlandı. Tıkanan lavabo giderini açmak için güçlü bir kimyasal madde olan kostik kullanıldı.

Gidere dökülen kimyasal madde, henüz bilinmeyen bir tepkimeye girerek bir anda şiddetli bir şekilde patladı. Meydana gelen patlama esnasında olay yerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

YARALILAR İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamanın ardından bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık personeli, yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, detaylı tetkik ve tedavi işlemleri için ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın hemen sonrasında kaydedilen görüntüler, işhanında yaşanan facianın boyutunu ortaya koydu. Kayıtlara yansıyan anlarda, kimyasal patlamaya maruz kalarak yaralanan vatandaşlardan birinin yüzünün, saçlarının ve üzerindeki kıyafetlerin tamamen simsiyah olduğu görüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi süreci devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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