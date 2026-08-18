Bursa’da korku dolu anlar! Pompalı tüfekle akrabalarının evini bastı

Bursa'da pompalı tüfekle akrabalarının evini basan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen şüpheli, polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmasının ardından pompalı tüfeğini teslim etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Bursa’da korku dolu anlar! Pompalı tüfekle akrabalarının evini bastı - Resim: 1

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi.

1 5
Bursa’da korku dolu anlar! Pompalı tüfekle akrabalarının evini bastı - Resim: 2

İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen M.K., eline aldığı pompalı tüfekle akrabalarının bulunduğu eve geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

2 5
Bursa’da korku dolu anlar! Pompalı tüfekle akrabalarının evini bastı - Resim: 3

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken müzakereci polisler de M.K.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından M.K., elindeki pompalı tüfeği polise teslim etti.

3 5
Bursa’da korku dolu anlar! Pompalı tüfekle akrabalarının evini bastı - Resim: 4

Şahıs, olay yerinde yapılan ilk işlemlerin ardından doktor raporu alınmak üzere sağlık kuruluşuna götürüldü. M.K., rapor işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis merkezine götürüldü.

4 5
Bursa’da korku dolu anlar! Pompalı tüfekle akrabalarının evini bastı - Resim: 5

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

5 5
bursa