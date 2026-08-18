Bursa’da korku dolu anlar! Pompalı tüfekle akrabalarının evini bastı

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken müzakereci polisler de M.K.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından M.K., elindeki pompalı tüfeği polise teslim etti.